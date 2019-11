Pokémon Schwert und Schild – So erhaltet ihr ein gratis Steelbook

In wenigen Tagen erscheint Pokémon Schwert und Schild für Nintendo Switch. Wenn ihr schnell seid könnt ihr euch noch ein gratis SteelBook sichern, wir zeigen euch wie.

Pokémon Schwert und Schild mit Bonus-Items!

Auf der offiziellen Nintendo-Seite findet ihr ein Angebot, für ein gratis SteelBook der neuen Pokémon Editionen. Alles was ihr dafür tun müsst, ist sich mit eurem Nintendo Account anzumelden und euch das Spiel im Shop vorzubestellen. Anschließend erhaltet ihr einen Gutscheincode, den ihr dann gegen das SteelBook eintauschen könnt. Pro Account kann nur eine Bestellung dafür durchgeführt werden. Außerdem gilt “nur solange der Vorrat reicht”, also seid schnell beim bestellen! Neben dem Case, erhalten Frühbucher noch 12 Flott-Bälle, ein Gigadynamax-Mauzi und Goldpunkte im Wert von 3 €. Das Mauzi bekommt ihr nur, wenn ihr das Spiel vor dem 15. Januar kauft. Genauere Infos zu dem limitierten SteelBook habe ich euch hier verlinkt. Pokémon Schwert und Schild erscheint am 15. November für die Nintendo Switch.

Pokémon Schwert - [Nintendo Switch] Eine neue Generation von Pokémon für Nintendo Switch

Entdecke die neue Galar-Region!

Wähle eines von 3 Starter-Pokémon: Chimpep, Hopplo oder Memmeon

Achtung: Das ist ein Arbeitstitel, weshalb Produktbilder von der Orignalversion abweichen können!

Herausgeber: Nintendo

Quelle: Nintendo