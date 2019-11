Dragon Quest Builders 2 – Große Demo im PlayStation Store verfügbar

Fast ein Jahr ist es jetzt her da veröffentlichte Publisher Square Enix das Action-Rollenspiel Dragon Quest Builders 2 für die Nintendo Switch und PlayStation 4. Besitzer von Sonys aktueller Heimkonsole dürfen ab sofort einen genaueren Blick auf den Sandbox-Titel werfen.

XXL-Demo von Dragon Quest Builders 2

So veröffentlichte der japanische Publisher unlängst im PlayStation Store eine ausgeweitete Demo des Rollenspiels. Wer noch einmal einen größeren Einblick in das bunte Abenteuer gewinnen möchte, kann sich die Testversion ab sofort kostenfrei herunterladen. Bereits zuvor stand Spielern eine kürzere Demo zur Verfügung. In der neuen Version wird es mitunter möglich bis zum Abschnitt von Furrowfield Island zu spielen. Außerdem lohnt es sich für Interessenten ebenfalls etwas mehr Zeit in die Vorabversion zu investieren. Wer sich nämlich anschließend für einen Kauf entscheidet, kann seinen Speicherstand aus der Demo problemlos übertragen.

Quelle: PlayStation Store