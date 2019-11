Yakuza: Like a Dragon – Demo offiziell bestätigt

Yakuza: Like a Dragon wird eine spielbare Demo spendiert bekommen.

Kein Termin für die Demo

Yakuza: Like a Dragon stellt einen kleinen Neuanfang innerhalb der populären Action-Serie dar. Erstmals in der Geschichte des Franchise führt SEGA einen neuen Hauptcharakter sowie ein völlig neues Spielsystem ein. So müssen die Echtzeitkämpfe nun einem rundenbasierten RPG weichen.

Wie der japanische Publisher dazu unlängst bestätigte, wird man für Yakuza: Like a Dragon auch eine spielbare Demo veröffentlichen, die noch vor Release in Europa erscheinen soll. Diese umfasst laut Producer Masayoshi Yokoyama eine aktualisierte Version der TGS-Demo und zeigt bereits einen kleinen Teil des finalen Spiels.

Wann diese Demo offiziell verfügbar sein wird, bleibt erst einmal abzuwarten. Man darf jedoch davon ausgehen, dass unsere Kollegen in Japan zuerst Hand an die Testversion legen dürfen.

Yakuza: Like a Dragon erscheint hierzulande 2020.

Quelle: SEGA