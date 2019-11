Dragon Age 4 – Neue Details im Dezember?

Um Dragon Age 4 ist es seit der Ankündigung bei den Game Awards im vergangenen Jahr ziemlich still. Doch im Dezember könnte sich das ändern. Anlässlich zum zehnten Jahrestag des aller ersten Teils, Dragon Age Origins, am 03. November 2019 hat sich das Entwicklerstudio Bioware via Twitter zu Wort gemeldet. In diesem Post kündigt das Studio an, das Jubiläum am 04. Dezember gebührend feiern zu wollen. Was genau damit gemeint ist, wird aus dem Tweet zwar nicht ersichtlich, aber es wäre zumindest eine gute Gelegenheit, neue Details zum kommenden Dragon Age Teil zu enthüllen.

Frühestens 2022

In naher Zukunft können wir mit dem vierten Dragon Age Teil jedoch nicht rechnen. Der Publisher Electronic Arts gab in einem Finanzbericht bereits bekannt, dass ein Release frühestens im Jahr 2022 geplant ist. Fans der Reihe müssen sich also noch etwas gedulden. Vielleicht verkürzt das angekündigte Event am 04. Dezember ja die Wartezeit auf den neuen Ableger. Ein ähnliches Event existiert auch bei Bioware’s zweiten großen Marke: Mass Effect. An dem sogenannten N7 Day am 07. November wird die Space-Opera Reihe gewürdigt. In der Vergangenheit gab es an diesem Tag auch immer wieder Überraschungen und Ankündigungen zu Mass Effect. Da scheint das zehnte Jubiläum für Dragon Age ein passendes Event für eine Enthüllung.

Today marks 10 years of Dragon Age! This year we’re excited to join the community’s party on December 4th and celebrate a decade together in the world we all love. See you on 12/4 for Dragon 4ge Day! — BioWare (@bioware) November 3, 2019

