Die Newstime ist wieder da und könnte pünktlicher nicht sein. Denn an diesem Wochenende war die Blizzcon 2019 und da werden bekanntermaßen eine Menge Titel angekündigt. Dies war auch der Fall und so bekamen wir unter anderem Diablo IV, einen neuen Spielmodus und eine Erweiterung für Hearthstone, Overwatch 2 und die neue WoW-Erweiterung Shadowlands. All diese und einige weitere Themen könnt ihr in unserem Video anschauen.

Wöchentliche Gamingnews in der Newstime auf Youtube