Mario Kart Tour – Multiplayer kommt im Dezember

Bislang kann man im Mobile-Game Mario Kart Tour lediglich gegen CPU-Gegner antreten. Das Grundkonzept aller Mario Kart-Spiele wird damit im Grunde null und nichtig gemacht, soll aber schon recht bald geändert werden. Zunächst ist jedoch erstmal nur eine exklusive Beta-Phase geplant.

Gegen menschliche Gegner in Mario Kart zu fahren ist so normal wie unser täglich Brot, nicht jedoch im Mobile-Ableger. Im Dezember wird nun endlich ein Betatest gestartet, in dem ihr erstmals auch gegen menschliche Fahrer antreten könnt. Diese Beta ist jedoch nur für all diejenigen verfügbar, die den Gold Pass im Abo besitzen. Dieser kostet ca. 5 € im Monat und ist einer der am meist kritisierten Aspekte der App. Wann der Multiplayer dann für alle Spieler verfügbar sein wird, ist nicht bekannt.

