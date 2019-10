PlayStation Plus – Das sind die Spiele im November 2019

Die gratis PlayStation Plus Spiele, für den November 2019, sind nun offiziell. Besonders diesen Monat lohnt es sich richtig!

Nioh und Outlast 2 im PlayStation Plus Abo!

Da hat Sony mal wieder die Spendierhosen an, denn gleich zwei Kracher kommen diesen Monat auf euch zu. Für Souls-like-Fans gibt es Nioh, welches euch in das mystische Japan entführt und euch alle Skills abverlangt. Nur durch das perfekte Beherrschen eurer Waffe und dem Lernen von Angriffsmustern, schafft ihr es nicht direkt ins Gras zu beißen. Als Samurai habt ihr eine große Auswahl verschiedenster Waffen wie Schwerter, Speere, Shuriken, Bögen aber auch Magie könnt ihr beherrschen. Der zweite Titel wird euch das Blut in den Adern gefrieren lassen und schickt euch in eine ländliche Gemeinde, in der nicht alles mit rechten Dingen zu geht. In Outlast 2 müsst ihr eure entführte Frau retten, die von einem Kult gefangen gehalten wird. Leicht wird das nicht, packt schon mal die Herztabletten ein. Ab dem 5. November stehen euch die beiden Titel zur Verfügung, aber vorher könnt ihr euch noch The Last of Us Remastered und MLB: The Show 19 sichern. Falls ihr euch nicht sicher seid, hier findet ihr unseren Test zu Nioh!

Quelle: PlayStation