Battlefield V – DAS enthält die Jahr 2 Edition

Für Battlefield V wurde heute die Jahr 2 Edition für alle Plattformen veröffentlicht. Neben dem Hauptspiel, werden auch neue Waffen, Fahrzeuge und mehr enthalten sein.

Lohnt sich noch Battlefield V?

Die Jahr 2 Edition ist ab sofort für PlayStation 4, Xbox One und PC via Origin zu erwerben und bietet alle Waffen, Fahrzeuge und Outfits der Kapitel 1 bis 4 von Tides of War. Außerdem erscheint heute das fünfte Kapitel “Pazifikkrieg“, der euch Karten wie Iwo Jima und natürlich Pazifikkrieg mit sich bringt. Wer sich erstmal einen Eindruck verschaffen möchte, kann vom 1. bis 3. November, das Spiel gratis testen. Die Haupt-Features der Jahr 2 Edition hab ich euch unten aufgelistet. Über den Blog findet ihr noch mehr Infos.

Hier die Features!

17 Primärwaffen: Mächtige Schusswaffen aus Tides of War einschließlich der Panzerbüchse Boys, Modell 38, ZK-383 und zahlreicher anderer Waffen.

Mächtige Schusswaffen aus Tides of War einschließlich der Panzerbüchse Boys, Modell 38, ZK-383 und zahlreicher anderer Waffen. 4 Fahrzeuge: Spieler bedienen schweres Gerät, wie den Panzerjäger Archer und drei andere Fahrzeuge, die im Laufe des Jahres veröffentlicht wurden.

Spieler bedienen schweres Gerät, wie den Panzerjäger Archer und drei andere Fahrzeuge, die im Laufe des Jahres veröffentlicht wurden. 2 Epische Soldatenoutfits: Stilvolles Kämpfen mit den Uniformen “Doppelter Einsatz” und “Baron von Zorn”.

Stilvolles Kämpfen mit den Uniformen “Doppelter Einsatz” und “Baron von Zorn”. 10 Waffen-Skins: wie “Brandstifter” und “Weißer Tiger”.

wie “Brandstifter” und “Weißer Tiger”. 4 Fahrzeug-Skins: Epische Lackierungen für Fahrzeuge wie den Stug IV und die Spitfire Mk VB.

Quelle: EA