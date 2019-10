Sony – Mehr Studio Käufe geplant

Sony bereitet sich für den Release der nächsten Playstation vor und will dabei auch für mehr Games sorgen. Das First Party Line Up soll daher noch weiter wachsen.

Sony will First Party weiter verstärken

In seinem aktuellsten Earnings Call, hatte der Playstation Konzern einige interessante Neuigkeiten zu berichten. Darunter Informationen über die aktuellen Verkaufszahlen, aber auch einen Ausblick auf die nahe Zukunft.

Mit etwa 102.8 Millionen verkauften Konsolen, hat die PS4 die originale Playstation (102.5 Millionen) überholt. Nur die PS2 mit 155 Millionen Konsolen hat sich besser verkauft und steht bisher unangefochten an der Spitze.

Interessant war aber auch die Aussage, dass man weiterhin in die Erweiterung neuer IPs und damit auch Studios investieren will. Aktuell kann man davon ausgehen, dass bereits Gespräche mit verschiedenen Studios im Gange sind.

Glaubt man verschiedenen Quellen, stehen Studios wie Bluepoint Games, Remedy oder auch Kojima Productions auf der Liste. In kürzester Vergangenheit tauchten auch immer mehr Gerücht um From Software auf. Was am Ende davon wirklich zustande kommt, kann man nur abwarten.

During the earnings call, Sony mentioned that after the Insomniac acquisition they are going to “continue to pursue growth investment opportunities to enhance content IP”, implying possible future studio acquisitions pic.twitter.com/jWBbBlC0vF — Nibel (@Nibellion) October 30, 2019

Quelle: @Nibellion via Twitter