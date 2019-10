One Punch Man: A Hero Nobody Knows – Closed Beta startet am Freitag

BANDAI NAMCO gab bekannt, dass One Punch Man: A Hero Nobody Knows, an diesem Freitag bis einschließlich Sonntag eine Closed Beta stattfinden wird.

Closed Beta Zugang nur begrenzt verfügbar!

Das Spiel basiert auf den gleichnamigen Anime One Punch Man, der auch im Westen große Erfolge feiert. Um an den Zugang zu gelangen, müsst ihr ein Mitglied des EP!C Rewards Club sein. Dafür müsst ihr euch ganz einfach einen Account auf der BANDAI NAMCO-Website erstellen, um in den Genuss der Beta zu kommen. Im Spiel werdet ihr euch einen eigenen Avatar erstellen, der auf dem Weg ist eine Legende zu werden. Trainings und Missionen steigern dabei euren Rang in der Heldenvereinigung. Auch in Kämpfen kann es vorkommen, dass plötzlich ein Meteoriteneinschlag oder ein Superschurke sich auf euch stürzt, also immer schön die Augen aufhalten. Den Link zur Registrierung findet ihr hier. Zu welchen Zeiten die Sessions stattfinden, habe ich euch unten aufgelistet. Das Spiel hat bis jetzt noch keinen Release-Termin bekommen, wird aber wohl für PlayStation4, Xbox One und PC erscheinen.

Termine der Closed Beta:

Session 1 – Freitag, 1. November von 11.00 – 13.00 Uhr

Session 2 – Samstag, 2. November von 07.00 – 09.00 Uhr

Session 3 – Samstag, 2. November von 22.00 – 24.00 Uhr

Session 4 – Sonntag, 3. November von 22.00 – 24.00 Uhr

Quelle: BANDAI NAMCO Entertainment Europe