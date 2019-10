Razer – Dreiste Kopie mit dem Junglecat-Controller?

Razer hat heute eine Controller-Variante, für Smartphones auf dem Markt gebracht. Junglecat wird dieser genannt und erinnert stark an eine andere mobile Konsole.

Junglecat = Nintendo Switch ?

Es ist unschwer zu erkennen, dass sich Razer am beliebten Switch-Design orientiert hat, denn sowohl die Tasten, als auch das Aussehen allgemein erinnern stark an Nintendos Handheld-Konsole. Die “Joy-Cons” können dabei entweder an ein Smartphone-Case angeschlossen werden, um mobil zu zocken oder an einen Controller-Adapter. Der Adapter sieht dabei auch stark nach der Switch-Variante aus. Aufgeladen werden die “Cons” mit einem USB-C-Kabel und sollen eine Laufzeit von über 100 Stunden bieten. Desweiteren wird Android 7.0 Nougat, bzw. Android 8.0 Oreo für die Razer Gamepad-App benötigt. Wer will kann die Sticks auch an Windows-PCs koppeln, die mindestens Windows 8.1 besitzen. Nun muss man sagen, dass Razer dadurch auch mobile Gamern ein besseres Steuerungsgefühl bietet. Mit den Controller könnte auch besser und einfacher kompetitiv auf dem Smartphone gespielt werden, wenn die Hardware vernünftig umgesetzt wurde. Was sagt ihr? Dreist geklaut oder gut kopiert? Hier kommt ihr zur Produktseite um euch ein eigenes Bild zu machen.

Quelle: Razer via Pressemeldung