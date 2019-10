Sonic the Hedgehog – Sieht SO das neue Design aus?

Nach massiver Kritik an dem Design von Sonic, wurde der kommende Film verschoben, um das Aussehen des blauen Igels anzupassen. Nun ist ein erstes Bild zum neuen Design aufgetaucht.

Sonic the Hedgehog 2.0?

Auf Twitter hat der Kanal @TailsChannel ein Bild veröffentlicht, was auf das neue Design von Sonic hinweisen könnte. Ein Aufsteller zeigt einen Sonic, der dem Videospiel-Abbild endlich ähnlich sieht. Besonders die Augen und Arme fallen direkt auf und wirken deutlich besser als das Vorgänger-Modell. Tim Miller hatte bereits zuvor in mitgeteilt, dass das neue Design den Fans gefallen wird. Wo das Foto aufgenommen wurde, kann derzeit nicht gesagt werden. Zudem wurde nicht bestätigt, ob es sich um das offizielle neue Design von Sonic handelt. Es ist zu erwarten, dass in nächster Zeit ein Statement zum geleakten Bild veröffentlicht wird. Wenn der Leak sich bestätigen würde, wäre das eine große Erleichterung für die Fans. Der Film wird Final am 20. Februar 2020, in den Kinos erscheinen.

Breaking: A #SonicMovie standee featuring a newly redesigned Sonic was spotted at a undetermined location. This story is developing. #SonicNews pic.twitter.com/ymcgSYjg4a — Tails' Channel – Celebrating 11 Years! (@TailsChannel) October 27, 2019

Quelle: Tails’ Channel via Twitter