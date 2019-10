Dragon Ball FighterZ – Erste Bilder von Broly (DBS)

Bandai Namco hat vor kurzem erste Bilder zum kommenden DLC-Kämpfer Broly (DBS) veröffentlicht. Den legendären Super Saiyajin kennen Fans aus dem spektakulären Film Dragonball Super: Broly. Zu sehen ist er sowohl in seiner normalen als auch in seiner unverkennbaren Super Saiyajin Form. Es gibt noch keinen festen Release-Termin, die jetzt veröffentlichten Bilder sprechen jedoch dafür, dass es nicht mehr lange dauern dürfte. Mit Broly (DBS) kommt der zweite Charakter-Pass auf insgesamt sechs Kämpfer und wäre dann damit vollendet. Natürlich habt ihr die Wahl, ob ihr Broly (DBS) durch den Charakter-Pass erwerbt oder ihn euch einzeln kauft. Weiter unten könnt ihr euch schon mal einen Eindruck vom Kämpfer verschaffen.

Noch ist Broly (DBS) nicht veröffentlicht worden, doch schon rätseln die Fans, welche Kämpfer der dritte Charakter-Pass enthalten könnte. Ist ein weiterer FighterZ Pass denn realistisch? Ein kürzlich erschienenes Update hat den Charakterauswahlbildschirm so verändert, dass es den Anschein hat, weitere Kämpfer könnten folgen. Zudem entdeckten einige Spieler durch Data-Mining weitere Hinweise, die auf einen dritten Charakter-Pass hindeuten. Also warum nicht? Mit Kämpfern wie Kefla oder ein Ultra-Instinkt Goku wäre jedenfalls genug Futter für einen weiteren Season-Pass gegeben. Dragon Ball FighterZ erschien am 26. Januar 2018 für PC, Playstation 4, Xbox One. Zwei Tage später wurde es auch für die Nintendo Switch veröffentlicht.

Power up for the next fights, as they’re about to get legendary! Broly (DBS) will soon unleash his Gigantic Roar in #DragonBall FighterZ.

The Legendary Super Saiyan will join the roster as the 6th character of the FighterZ Pass 2. Get it now: https://t.co/cBf7FRD1Bh pic.twitter.com/VrR8wcCy3o

— BANDAI NAMCO EU (@BandaiNamcoEU) October 21, 2019