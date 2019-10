Asmodee Digital – Zwei neue digitale Spiele auf der SPIEL angekündigt

Asmodee Digital hat auf der diesjährigen SPIEL in Essen zwei neue Videospieladaptionen von Brettspielen angekündigt. 2020 sollen die digitalen Versionen von Blood Rage und A Game of Thrones: The Board Game erscheinen. Beide Spiele reihen sich damit in eine Liste von digitalisierten Brettspielen ein, die Asmodee Digital in letzter Zeit auf den Markt gebracht hat. Denn auch die Brettspiele Gloomhaven und Ticket to Ride haben es auf den heimischen PC beziehungsweise PlayStation geschafft und bekommen noch dieses Jahr ein Update. Gloomhaven erhält unter anderem eine neue Klassen: den Mindthief. Ticket to Ride erhält ein Single- und Multiplayer-Update.

Blood Rage – Digital Edition

Blood Rage – Digital Edition wurde Ende 2018 über Kickstarter finanziert und übertraf das Ziel von 50.000 $ deutlich mit 769.502 $. 2020 wird die digitale Fassung das endlich erscheinen und soll ein ähnliches Spielerlebniss wie das Brettspiel bieten. Im Blood Rage Brettspiel steht Ragnarok vor der Tür und als Vikiniger gilt es für Ruhm und Ehre zu kämpfen, um einen Platz an Odins Seite zu bekommen.

A Game of Thrones: The Board Game – Digital Edition

A Game of Thrones: The Board Game ist bei viele Fans der Serie sehr beliebt. Das jedoch sehr große und zeitaufwendige Spiel, bekommt 2020 eine Videospielversion und bietet somit noch mehr Serienliebhabern die Möglichkeit ein paar Runde zu spielen. In der Brettspielvariante spielen drei bis sechs Spieler zusammen und verkörpern die großen Häuser der sieben Königreiche von Westeros. Euer Ziel ist es den Eisernen Thron zu besteigen, sei es mit Diplomatie oder Krieg. Die Wahl liegt bei euch.

Quelle: Pressemeldung