Xbox Game Pass – The Outer Worlds und Lonely Mountains mit an Bord

Der Xbox Game Pass auf Konsolen bekommt in dieser Woche einige neue Spiele spendiert.

The Outer Worlds im Game Pass enthalten

Microsoft hat den Xbox Gamep Pass um 4 neue Top-Titel erweitert. Dazu gehört zum einen das Geschicklichkeitsspiel Lonely Mountains Downhill sowie das in dieser Woche erscheinende The Outer Worlds. Weiterhin können sich Fans über das Rogue-Like Minit freuen und in Secret Neighbor, dem Nachfolger von Hello Neighbor, reinschnuppern.

The Outer Worlds ist das neuste Projekt von Obsidian Entertainment und sieht sich zugleich als geistiger Nachfolger zu Fallout New Vegas. Pünktlich zum offiziellen Release am Freitag ist der Titel bereits Teil des Game Pass für PC und Konsole.

Mit Afterparty und Lego Star Wars 3 sollen ab dem 29. Oktober dann zwei weitere Spiele nachgereicht werden.

Quelle: Eurogamer