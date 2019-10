Darksiders Genesis – Releasetermin bekannt

Mit Darksiders Genesis steht ein Projekt in den Startlöchern, welches die drei bisher veröffentlichten Action-Adventure in ein vollkommene neues Gewand hüllt. THQ Nordic wurde bezüglich des Releasedatums nun konkreter.

Darksiders Genesis für PC noch 2019

Der Hack’n’Slay-Ableger Darksiders Genesis soll demnach für PC-Besitzer bereits in diesem Jahr zur Verfügung stehen. Ab dem 05. Dezember 2019 kann die PC-Fassung käuflich erworben werden. Einher damit geht ebenfalls der Release für die Streaming-Plattform Google Stadia. Konsolen-Spieler müssen sich hingeben noch etwas länger gedulden. So soll die PlayStation 4- als auch Xbox One-Version erst am 14. Februar 2020 veröffentlicht werden. Der lokale Koop-Modus ist dem Konzept hinter dem Valentinstag in den Augen von THQ Nordic wohl recht zuträglich. In Darksiders Genesis schlüpft ihr in die Haut von den beiden apokalyptischen Reitern War und Strife. In typischer Diablo-Manier kämpft ihr euch samt einzigartiger Fähigkeiten durch zahlreiche Levelabschnite und Gegnerhorden.

Darksiders III [PlayStation 4] Spielen Sie als FURY! Bewahren Sie das Gleichgewicht zwischen Gut und Böse auf der Welt mit Magie und Peitsche

Nutzen Sie FURY's Magie und ihre verschiedenen Elementar-Formen, die ihr Zugang zu einzigartigen Fähigkeiten, Waffen und Moves erlaubt

Erkunden Sie die offene Welt und bewegen Sie sich frei vor und zurück. Entdecken Sie neue Geheimnisse, je weiter Sie in der Story voran schreiten

Besiegen Sie die Sieben Totsünden und ihre Dienerschaft, die von mythischen Kreaturen bis hin zu unbeschreiblichen Monstrositäten reicht

Herausgeber: THQ Nordic

Quelle: Eurogamer