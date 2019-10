Star Wars Jedi: Fallen Order – Gold-Status erreicht

EA neuestes Star-Wars-Spiel Fallen Order hat nun endlich den Gold-Status erreicht.

Wie Entwickler Respawn Entertainment nun via Twitter bekannt gab, hat das Team die Entwicklungsarbeiten an Star Wars Jedi: Fallen Order abgeschlossen. Das Action-Spiel hat damit den Gold Status erreicht und kann im nächsten Schritt für den Verkauf auf Disk gepresst sowie vervielfältigt werden.

Einem pünktlichem Release am 15. November 2019 sollte damit nichts mehr im Wege stehen.

We are proud to announce that #JediFallenOrder has gone gold! We can't wait for you to embark on this adventure across the Galaxy with us on 11/15.

May the Force be with you! pic.twitter.com/93gHxxzEGc

— Respawn (@Respawn) October 18, 2019