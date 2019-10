Capcom Home Arcade – Konsole kommt mit Sanwa-Hardware

Retro Konsolen sind immer noch im Trend, auch Capcom springt auf den Zug auf und bringt die Capcom Home Arcade auf den Markt. Die Konsole wird mit original Sanwa-Hardware ausgestattet, um das perfekte Retro-Feeling zu vermitteln.

Mit der Capcom Home Arcade zurück in die Spielhalle

Der Name der Konsole ist Programm und möchte die Spieler wieder zurück in die Spielhallen befördern. Mit zwei wettkampftauglichen 8-Wege Sticks des Typs JLF-TP-8YT und mehreren OBSF-Druckknöpfen, ist die Konsole hochwertig und optimal für präzise Steuerung entworfen. Die Knöpfe und Sticks stammen alle samt aus dem Hause Sanwa, welche schon seit den 80er bekannt waren, für hochwertige Steuerungssysteme in Arcade-Automaten. Zudem ist die Hardware mit einer On-Board-Wifi-Funktion ausgestattet, um Highscore-Listen in die Welt zu tragen. Spiele wie Alien vs. Predator waren bisher nur in der Arcade spielbar und kommen nun endlich nach Hause. Insgesamt werden 16 Klassiker auf der Konsole spielbar sein, darunter Ghouls ‘N Ghosts, Street Fighter II Turbo: Hyper Fighting und Final Fight. Die Konsole erscheint am 8. November und kann bereits vorbestellt werden.

Capcom Home Arcade Capcom Home Arcade ist eine einzigartig gestaltete Plug & Play-Arcade-Konsole

Die formschöne Heimkonsole ist als ikonisches, zweifarbiges Capcom-Logo gestaltet und bietet klassisches Einzel- und Mehrspieler-Arcade-Vergnügen

Die 16 vorinstallierten Spiele basieren auf den originalen Capcom-Arcade-ROMs, die exklusive mit Hilfe von FBAlpha emuliert werden

Mit der On-Board-Wifi-Funktion können Spieler ihre besten Highscores in das weltweit verfügbare Highscore Leaderboard übertragen

Quelle: Capcom