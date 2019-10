Overwatch 2 – Kommt ein Nachfolger zu Blizzards Shooter?

Gerade erst ist Overwatch für die Switch erschienen, wieso sollte dann also mit Overwatch 2 direkt ein Nachfolger in den Startlöchern stehen. Laut Metro_OW auf Twitter ist allerdings genau dies der Fall. Im vergangenen Jahr sagte er bereits die Ankündigung von Ashe voraus, scheint also vertrauenswürdige Quellen zu haben. Und schenkt man nun seinen Worten Glauben, hat Blizzard für die Blizzcon 2019 Großes geplant.

Wird Overwatch 2 auf der Blizzcon 2019 angekündigt?

Metro eröffnet damit, dass es einen neuen Kurzfilm mit Mei und Genji in den Hauptrollen geben wird. Direkt danach soll der Overwatch-Nachfolger angekündigt werden. Dieser soll nicht nur PvP, sondern auch PvE bieten, ein neues Levelsystem einführen, welches die Fähigkeiten der Helden verändert und so zum Beispiel Tracers Impulsbombe auch an andere Gegner haften lässt, wenn man sie auf einen einzelnen Gegner wirft. Natürlich sind all diese Infos mit Vorsicht zu genießen, doch Metro_OW lag wie gesagt bereits in der Vergangenheit mit seinen Vorhersagen richtig. Bleibt als Fan nur noch die Blizzcon am 1. November abzuwarten.

Overwatch 2 is very much real and will be announced at Blizzcon after the short cinematic. — Metro (@Metro_OW) October 18, 2019

Quelle: Metro_OW via Twitter