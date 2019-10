Fairy Tail – Verhelft der Gilde zu neuem Glanz

Es sind weitere Infos zum neusten JRPG-Hit Fairy Tail, von Koei Tecmo veröffentlicht worden. So wurde zum Beispiel bekannt gegeben, in welcher Zeit das Spiel angesiedelt sein wird.

Ist Fairy Tail am Ende?

Bei der Story könnt ihr euch auf den Tenrou-Island-, Grand-Magic-Games- und Tartaros-Arc einstellen, die von den meisten Fans favorisiert werden. Die Story spielt ungefähr in der Mitte des Anime und dreht sich um den baldigen Untergang der Gilde. Nachdem Natsu und seine Kameraden verschwunden waren, versinkt die Gilde in Schulden und steht vor dem Ende. Gott sei Dank kehren die Helden zurück und versuchen durch Wettbewerbe, wie dem Grand-Magic-Games, sich wieder an die Spitze zu setzen. Es werden mit Gajeel Redfox und Juvia Lockser, zwei neue spielbare Charaktere dem Team zustoßen. Während des Spiels werdet ihr an der Anfragetafel Missionen annehmen, um so Stück für Stück aus den Schulden zu kommen. Die Missionen werden in Ränge zwischen D und S unterschieden, je höher der Rang, desto besser die Belohnung. Das Spiel soll 2020 für die Nintendo Switch und PlayStation 4 erscheinen.

Quelle: KOEI TECMO Europe via Pressemeldung