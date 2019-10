Call of Duty: Modern Warfare – Neues Battle-Pass-System vorgestellt

Mit Call of Duty: Modern Warfare möchte Activision eine neue Richtung einschlagen und hat in einem Blog-Post vorgestellt, wie das neue Battle-Pass-System funktioniert. Auch neue Infos zu den Updates und DLC-Inhalten, waren Thema des Posts.

In Call of Duty: Modern Warfare sind alle Maps für jeden spielbar !

Activision erklärte zu Beginn des Blog-Posts, dass Crossplay wie erwartet, für jede Plattform verfügbar sein wird. Zudem wurden “Season Pass”- und “a la carte DLC”-Multiplayer-Map-Packs entfernt, sodass nun jeder die Möglichkeit hat, alle Maps zu spielen. Des Weiteren werden zusätzliche Maps kostenlos in das Spiel integriert und zeitgleich auf allen Plattformen ausgerollt.

Battle-Pass-System, kein Loot-Box-System

Activision stellt nochmals klar, dass es keine Loot Box geben wird, sondern ein Battle-Pass-System. Alle Inhalte werden durch einfaches Spielen freigeschaltet. Im Battle-Pass können die Spieler sehen, was freigeschaltet werden kann. Der Inhalt kann sich durch Events oder Seasons anpassen. Es wird neben einem kostenlosen Stream, auch einen Premium-Stream geben. Im Premium-Stream wird es dann wahrscheinlich zusätzliche Cosmetics geben. Das ist aber bis jetzt nur Spekulation. Alle kosmetischen Inhalte die über den In-Game-Store oder dem Battle-Pass freigeschaltet werden, haben keinen Einfluss auf die Spielbalance, also wirklich nur kosmetisch. Zum Ende des Jahres soll der erste Battle-Pass verfügbar sein. Den gesamten Post findet ihr hier. Das Spiel erscheint am 25. Oktober für PlayStation 4, Xbox One und dem PC.

Quelle: Activision