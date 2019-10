Riot Games – 5 Spiele in der Pipeline

Zum 10-jährigen Jubiläum von League of Legends, hat Riot Games eine Menge Knaller fallen lassen. Neben einem Overwatch-Klon wurde auch ein LoL-Kartenspiel angekündigt.

Riot Games fährt schwere Geschütze auf!

Natürlich wurde für LoL ein neuer Champion namens Senna vorgestellt, welche ab dem 29. Oktober auf den PBE-Servern anspielbar ist. Ab dem 10. November wird Sie für alle verfügbar sein. Der Ultra Rapid Fire-Modus wird auch zurückkehren und zwar mit allen Charakteren die bis dato erschienen sind. Aber die großen Ankündigungen kommen erst jetzt! Der Autobattler Teamfight Tactics wird im ersten Quartal 2020 auf mobilen Geräten erscheinen. Die Voranmeldung ist schon ab dem 15. Oktober im Google Play Store möglich. Alle drei bis vier Monate sollen neue Champions in TFT integriert werden. Das nächste große Set “Aufstieg der Elemente” wird am 5. November im LoL-Client veröffentlicht.

League of Legends für die Konsole?

Mit League of Legend: Wild Rift kommt das MOBA endlich auf Konsole und mobil Gerät. Es wurde vollständig auf die Twin-Stick-Steuerung angepasst und enthält eine veränderte Kluft. Die Matches wurden so konzipiert, dass Sie maximal 15-18 Minuten dauern sollten. Es muss ein neuer Account für Wild Rift erstellt werden und die Items können nicht aus dem bestehenden Account importiert werden. Das Spiel wird 2020 erscheinen und auch Free to Play sein.

Hearthstone in Renterra!

Mit Legends of Runeterra erschafft Riot Games einen Hearthstone Klon und springt damit auf den Kartenspiel-Zug mit auf. Die Charaktere basieren auf bekannten Champions aus Runeterra, aber auch neue Gestalten werden sich in das Spiel einfinden. Karten können entweder durch kostenlose Optionen erspielt oder durch Geld erkauft werden.

Noch mehr Spiele sind in Planung!

Riot hat noch mehr Kohlen im Feuer die ich hier in Kürze vorstellen werde:

Arcane: Ist eine Animationsserie zu League of Legends. Diese wird 2020 veröffentlicht und spielt im utopischen Piltover, sowie dem unterdrückten Zhaun.

Project A: Wird Riots Antwort auf Overwatch sein, also ein Taktik-Shooter mit verschiedenen Charakteren, die alle ihre speziellen Fähigkeiten haben werden.

Project L: Ist der Name eines Kampfspiels im LoL-Universum. Das Spiel befindet sich erst im frühen Entwicklungsstadium.

Proect F: Ist auch noch sehr früh in Entwicklung. In dem Spiel sollte es möglich sein, mit Freunden Runeterra zu erkunden. Ein MMORPG?

League of Legends Origins: Wird eine Dokumentation zur LoL Erfolgsgeschichte in Spielfilmlänge.

Karma: Ist der Riot Games Social Impact Fund, der an Wohltätigkeitsorganisationen in der ganzen Welt spendet. Die Organisationen wurden von LoL-Spielern ausgewählt.

League of Legends Esports Manager: Wird ein Mannschaftsverwaltungsspiel, der euch die Esports-Szene näher bringt und euch euer eigenes Team zusammenstellen lässt.

Quelle: Riot Games via Pressemeldung