Resident Evil 7 – VR-Ableger “Walkthrough The Fear” angekündigt

Resident Evil 7 bekommt ein Prequel im VR-Gewand spendiert, welches noch Ende des Monats von den ersten Fans ausprobiert werden kann.

VR-Erfahrung nur in Japan verfügbar

Leider bietet Publisher Capcom das VR-Erlebnis nicht auf den herkömmlichen Virtual Reality-Geräten an. So kann Resident Evil 7: Walkthrough The Fear weder auf der HTC Vive noch auf Sonys Konkurrenzprodukt, PlayStation VR, konsumiert werden. Die knapp 40-minütige VR-Erfahrung soll somit lediglich in Tokyo im The Plaza Capcom Ikebukuro VR-X Booth getestet werden können. Ob später ebenfalls ein Release für die herkömmlichen VR-Endgeräte veröffentlicht werden wird, ist bislang noch unklar. Walkthrough The Fear kann ab dem 26. Oktober vor Ort ausprobiert werden. Inhaltlich verschlägt es euch in die Zeit vor der Haupthandlung des Survival-Titels. So kehrt ihr nach Louisiana in das unheimliche Baker-Anwesen zurück und stellt euch mit zwei bis vier Freunden der Gefahr der mysteriösen Familie.

Quelle: GamesRadar