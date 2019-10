Newstime vom 13. Oktober 2019

Was für eine Woche in der Gamingwelt. Sowohl eine große Ankündigung als auch ein Gamingskandal. Die Rede ist natürlich vom Releasedatum der Playstation 5 und dem Skandal um Blizzard. Neben diesen beiden riesigen Themen gibt es auch noch kleinere News wie mögliche Nachfolger zu Horizon Zero Dawn und Hitman, neue Inhalte für Street Fighter V und einen westlichen Release des neuen Dr. Kawashima-Spiels für Switch. Bei den Releaseterminen für die kommende Woche profitiert besonders die Switch mit einigen Ports. Diese und weitere Themen gibt es in unserem Newstime-Video.

Wöchentliche Gamingnews in der Newstime auf Youtube