Fortnite – Leak zeigt mögliches zweites Chapter

Fortnite ist tot, lang leben Fortnite! Heute Abend ist das Ende gekommen, doch ein Leak verrät mögliche Änderungen in Chapter 2.

Der Leak zum zweiten Chapter stammt aus dem italienischen Apple App Store, wurde aber bereits wieder entfernt. Auf den eher unscharfen Bildern lassen sich Boote erkennen, die möglicherweise in das Spiel implementiert werden. Auch soll Gerüchten zu folge eine neue Map auf dem Plan stehen, was eine schöne Neuerung wäre. Genaue Infos wurden aber nicht veröffentlicht, bis jetzt sind dies alles nur Gerüchte. Epic Games hält sich sehr bedeckt mit Informationen, wodurch viel Raum für Spekulationen besteht. Heute um 20 Uhr ist es dann soweit und Fortnite findet sein Ende, welches ihr live verfolgen könnt und von eine Event begleitet wird. Bis dahin müsst ihr euch noch etwas gedulden und euch die Zeit mit ein paar Runden totschlagen. Mehr Infos zu Fortnite könnt ihr hier nachlesen.

Looks like Apple has leaked a promotional image for Season 11 on the Italian Apple Store.

From the looks of it, we’re getting a new map. pic.twitter.com/2naPbsYvDA

— Fortnite: Battle Royale Leaks (@FNBRLeaks) October 11, 2019