Pokémon Schwert und Schild – Komplette Karte der Naturzone geleaked

Eines der interessantesten Features der kommenden Pokémon Schwert und Schild-Editionen ist die Naturzone. Dabei handelt es sich um ein weitläufiges Gebiet, in dem die Kamera erstmals in der Geschichte der Hauptspiele frei beweglich ist, in der viele wilde Pokémon frei umherlaufen und welche die unterschiedlichen Gebiete des Spiels miteinander verbindet. Dank eines etwas vorzeitigen Leaks können wir bereits einen genaueren Blick auf diese Zone werfen.

Ist die Naturzone in Pokémon Schwert und Schild doch größer als erwartet?

Das japanische CoroCoro-Magazin wird in seiner nächsten Ausgabe ausführlicher über die kommenden Pokémon-Spiele berichten und dabei auch eine Karte der Naturzone präsentieren. Diese Seiten des Magazins wurden aber nun im Vorfeld geleaked und so können wir bereits jetzt einen Blick darauf werfen. Die Naturzone wird wohl doch ein weitaus größerer Bereich werden, als man es den Trailern vielleicht entnehmen konnte. Ob es in diesem riesigen Gebiet jedoch genug zu tun geben wird oder es doch eine leblose Landschaft ist, wird sich wohl erst erschließen lassen, wenn die Spiele am 15. November für die Switch erscheinen.

