Overwatch – Retailfassung des Switch-Ports ohne Cartridge

Während Blizzard derzeit aufgrund politischer Geschehnisse für Schlagzeilen sorgt, haben Fans von Overwatch einen weiteren Grund, wütend zu sein. In wenigen Tagen erscheint Blizzards Shooter ja für die Switch, sowohl als Downloadversion im eShop als auch als physische Version im Einzelhandel. Doch genau da ist der Haken.

Ihr könnt eine Spieleverpackung des Spiels kaufen, doch diese wird keine Cartridge enthalten. Stattdessen bekommt ihr einen Downloadcode, welches auf der Verpackung selbst bereits angekündigt wird. Vereinzelte Retailer wie zum Beispiel Videogames New York setzen bereits ein Zeichen dagegen und kündigen an, das Spiel nicht in ihre Regale zu stellen, solange es keine Cartridge enthält. Blizzards Shooter kommt am 15. Oktober auf die Switch.

NO STOCK: Overwatch Legendary Edition – Nintendo Switch

Physical case with no cartridge inside! I'm sorry if you disagree but we will not stock games released in this nature. NO CARTRIDGE = NO GAME#Blizzard #NintendoSwitch #NoOverwatch pic.twitter.com/HEuO6lrMSh

