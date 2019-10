Street Fighter V – Neue Charaktere und Inhalte geplant

Street Fighter Producer Yoshinori Ono hat auf der Brazil Game Show verkündet, dass man beim Capcom Cup North America Finale im November und beim Capcom Cup im Dezember mit Enthüllungen zu neuen Charakteren, neuen Inhalten und noch mehr rechnen darf. Welche Charaktere und Inhalte das sein werden, kann man nur vermuten. Yoshinori Ono gab aber bereits bekannt, dass wir im Dezember kostenlose “Tournament” Kostüme für das gesamte Roster erhalten werden. Da es um das Spiel in der vergangenen Zeit recht still war, vermuteten schon einige Fans, dass Capcom an Street Fighter 6 arbeiten würde. Jetzt kann man aber davon ausgehen, dass das Spiel noch einmal einen frischen Wind eingehaucht bekommt.

Street Fighter V Season 4

Nach dem eher holprigen Start von Street Fighter V aufgrund von mangelnden Inhalten und technischen Problemen, bekam das Spiel immer wieder Updates, die es stark verbesserten und um einige Fighter ergänzten. In jeder Season bekamen wir sechs neue Kämpfer spendiert, außer in Season 4. Hier erhielten wir im Dezember 2018 den Kämpfer Kage, doch dann war es lange still. Im Sommer dieses Jahres kamen dann endlich drei weitere Kämpfer: E. Honda, Lucia und Poison. Was ist mit den letzten beiden Fightern? Jetzt scheint das Warten endlich vorbei zu sein. Wenn wir Ende dieses Jahres die verbleibenden zwei Kämpfer erhalten, kommt auch Season 4 auf sechs Charaktere.

