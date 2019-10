Steam – Offline Spiele bald “Online” spielbar

Mit der neusten Bekanntmachung von Valve, soll es möglich sein, lokale Koop-Spiele online zusammen zu spielen. Klingt komisch, ist aber so.

Die Meldung wurde vorerst auf Steamworks Website publiziert und stand nur Developern zur Verfügung. Diese haben nun auf verschiedenen Plattformen bestätigt, dass dieses Feature auf dem Weg ist. Unter anderem hat dies Alden Kroll, Product Designer bei Valve über Twitter bestätigt. Den Tweet dazu findet ihr unten. Aber wie genau kann man sich das vorstellen? Laut Valve sollen Spiele, die über einen lokalen Multiplayer verfügen, per Remote Play online verbunden werden. Also im Klartext wäre es möglich, Cuphead mit einem Freund zu spielen, der zu Hause vor seinem eigenem PC sitzt. Umfassen soll das Feature alle Spiele, welche entweder einen lokalen Koop oder Spilt-Screen-Modus enthalten. Die Beta soll ab dem 21. Oktober zum Download bereit stehen. Wie ihr der Beta beitretet könnt ihr auf der Steam Support-Website nachlesen.

Today our team announced another great new platform feature that will be built into Steam: Remote Play Together. This will allow friends to play local co-op games together over the internet as though they were in the same room together. https://t.co/jEZyGoXEfc

— Alden Kroll @ PAX Australia (@aldenkroll) October 10, 2019