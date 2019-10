Dr. Kawashimas Gehirn-Jogging für Nintendo Switch – Knobelspiel nun auch für den Westen bestätigt

Vor gut 2 Wochen wurde Dr. Kawashimas Gehirn-Jogging für Nintendo Switch enthüllt, allerdings zunächst nur für den japanischen Markt. Nun gibt es auch eine Bestätigung für den westlichen Markt. Im Januar nächsten Jahres kommt der Titel auch zu uns auf die Switch.

Dr. Kawashimas Gehirn-Jogging für Nintendo Switch fordert erneut eure Gehirnzellen

Am 27. Dezember wird das Knobelspiel in Japan für die Switch erscheinen, der westliche Markt muss ein klein wenig länger warten. Allzu sehr werden Fans jedoch nicht auf die Geduldsprobe gestellt, denn bereits am 3. Januar 2020 kommt das Spiel auch bei uns raus. Die physische Retailfassung enthält einen Stylus beigelegt, der wohl zum Lösen der meisten Knobeleien zu empfehlen ist.

Quelle: Nintendo via Youtube