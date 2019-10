Xbox – Vize Präsident verlässt den Plattformhalter

Nach Reggie Fils-Aimé und Shawn Layden von Nintendo und Sony, verliert jetzt auch Xbox einen großen Namen. Der Vize Präsident räumt seinen Posten.

Nach und nach haben in der jüngsten Vergangenheit, sowohl Sony als auch Nintendo wichtige Führungspersonen verloren. Reggie hat sich in den wohlverdienten Ruhestand begeben und Shawn Layden hat überraschend Sony verlassen.

Jetzt folgt auch bei Microsoft eine Veränderung, denn Vize Präsident Mike Ybarra verlässt jetzt ebenfalls seinen Posten. Via Twitter teilte er seine Entscheidung mit und dankte allen Mitarbeitern für die tollen 20 Jahre.

Wohin ihn sein Weg als Nächstes führen wird, will er in nächster Zeit bekanntgeben.

After 20 years at Microsoft, it’s time for my next adventure. It’s been a great ride at Xbox and the future is bright. Thanks to everyone at TeamXbox, I’m incredibly proud of what we’ve accomplished and I wish you the best. More soon on what’s next for me (super excited)! 1/2…

— Mike Ybarra (@XboxQwik) October 9, 2019