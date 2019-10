Digimon ReArise – Ab sofort auf allen Mobilgeräten

BANDAI NAMCO Entertainment bringt mit Digimon ReArise, das beliebte Franchise auf Mobilgeräte. Sowohl für iOS, als auch für Android steht das Spiel ab sofort zur Verfügung.

Holt euch eure Belohnung!

Zur Feier der Veröffentlichung beschenkt BANDAI NAMCO vorab registrierte Spieler mit haufenweise Ingame-Items, darunter auch Digi-Rubine und Digitationsmaterial. Außerdem erhaltet ihr ein Digi-Ei, aus dem Pumpkinmon schlüpfen wird und mit einer neuen Mega-Digitation auf euch wartet. Bis zum 1. November habt ihr zusätzlich die Chance, digitierte Formen der legendären Digimon WarGreymon und Sakuyamon zu bekommen. Das Spiel erzählt die Geschichte eines aufstrebenden Digimon-Tamers, welcher auf das gehemnisvolle Digimon Herissmon trifft. In 5v5-Echtzeit-Kämpfen könnt ihr euer Geschick, gegen andere Tamer unter Beweis stellen. Nach jedem Kampf gegen andere Spieler erhaltet ihr Belohnungen und Punkte, damit ihr in der Ladder aufsteigt. Die erste Saison beginnt am 13. Oktober.

Digimon-Fans erleben nostalgische Momente in erneuten Treffen mit ihren liebsten Charakteren der Originalserie, während sie sich auf ihrer Reise auch mit neuen Digimon anfreunden, so Yoshiyuki Dambara, Produzent bei BANDAI NAMCO Entertainment Inc.

Quelle: BANDAI NAMCO Entertainment