Death Stranding – World Tour angekündigt

Death Stranding erscheint zwar erst Mitte November, die Entwickler geben Fans aber noch vor Release einen kleinen Vorgeschmack.

World Tour auch in Berlin

Via Twitter kündigte Kojima Productions eine kleine World Tour zum Release von Death Stranding an. Besucht werden insgesamt 9 Stationen, darunter auch Berlin. Los geht es bereits am 30. Oktober.

Konkrete Details zu den Inhalten oder den Tourzeiten will man in den kommenden Wochen enthüllen. Denkbar wäre auch ein Auftritt im Rahmen der ab dem 1. November stattfindenden Spielmesse EGX Berlin.

Unterdessen verriet Sony zudem das Ende des Review Embargos für Death Stranding. Demnach dürfen Pressevertreter und Streamer ab dem 01. November um 9 Uhr, also gut eine Woche vor offiziellen Release, ihre Reviews zum Spiel veröffentlichen.

Quelle: Kojima Productions