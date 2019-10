Harvest Moon: Mad Dash – Zeigt eure Ernte-Skills

Mit Harvest Moon: Mad Dash, erscheint bald der neuste Ableger der Reihe und stellt eure Skills auf die Probe. Auf der diesjährigen EGX könnt ihr euch einen ersten Eindruck des Spiels machen.

Sei besser als deine Freunde!

Mad Dash könnt ihr alleine oder gegen eure Freunde spielen und zeigen, wer der wahre Farming-Profi ist. Im Laufe des Spiels verändert sich auch die Umgebung und versucht auch das Leben zu erschweren. Zu Beginn befindet ihr euch noch auf einer schönen Insel am Strand und später versucht ihr im Lava-Regen Getreide anzubauen. Doch es gibt Hilfsmittel, die euch zur Verfügung stehen! Durch sogenannte “Harvest-Sprite-Powers” können einzigartige Fähigkeiten aktiviert werden, um das Farmen zu erleichtern. Vom 1. bis 4. November wird das Spiel, auf der EGX in Berlin anspielbar sein. Released wird das Spiel am 29. Oktober digital für Nintendo Switch und PlayStation 4 und als Box-Version am 15. November. Ein erster Trailer lässt euch einen ersten Blick auf die Mechanik erhaschen.

Harvest Moon Mad Dash [Nintendo Switch] Puzzle-Spin-Off der beliebten Harvest Moon Serie.

Nutzen Sie verschiedene Spezial-Fähigkeiten um Aufträge zu erfüllen

Die rasante Action erfordert schnelle Reaktionen

Viele verschiedene Welten aus der bekannten Serie

Herausgeber: Rising Star

Quelle: Rising Star Games via YouTube