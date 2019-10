PlayStation 4 – Wird dieses Feature bald entfernt?

In der laufenden Woche soll das neue Firmware-Update 7.00 veröffentlicht werden. In diesem Zusammenhang könnte nun möglicherweise eine Funktion auf Sonys aktueller Heimkonsole entfernt werden.

PlayStation 4 bald ohne Facebook-Integration?

So berichteten diverse Nutzer via Reddit, dass die Integration von Facebook auf der PlayStation 4 derzeit nicht mehr reibungslos funktionieren soll. Auf Nachfrage, was hierfür der Grund sei, antwortete Sony tatsächlich mit der Aussage, dass eine Verknüpfung der Sony Konsole und der Social-Media-Plattform abgeschafft werden soll. Ab dem 7. Oktober könnt ihr demnach nicht mehr euren Facebook-Account mit eurer PSN-ID verbinden. Nun bleibt die Vermutung offen, dass die Integration des sozialen Mediums mit dem neuen Firmeware-Update nun auch komplett entfernt wird. Eine offizielle Bestätigung steht bislang allerdings noch aus. Features, die euch mit dem kommenden Update erwarten sind unter anderem die Erweiterung des Party-Chats auf 16 Personen.

Quelle: Reddit