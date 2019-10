One Punch Man: A Hero Nobody Knows – Beta datiert

One Punch Man: A Hero Nobody Knows startet bereits im November in eine geschlossene Betaphase. So nehmt ihr daran teil.

Testphase für One Punch Man

Wie Bandai Namco unlängst bekannt gab, wird One Punch Man: A Hero Nobody Knows schon im November in eine Closed Beta eintauchen. Die Testphase findet demnach vom 1. bis 4. November 2019 statt und bietet Spielern die Möglichkeit Kämpfe gegen KI sowie menschliche Mitspieler zu bestreiten.

Die Teilnahmecodes sind exklusiv EP!C-Mitgliedern vorbehalten und können ab dem 30. Oktober freigeschaltet werden. Die Beta findet zu den folgenden Zeiten statt:

Session: Freitag, 1. November von 11.00 – 13.00 Uhr Session: Samstag, 2. November von 07.00 – 09.00 Uhr Session: Samstag, 2. November von 22.00 – 00.00 Uhr Session: Sonntag, 3. November von 22.00 – 00.00 Uhr

Die Anmeldung zur Beta findet ihr hier.

Quelle: Bandai Namco