Need for Speed: Heat – Titelsong von ZUNA ft. BAUSA

EA hat den Titelsong “BiTurbo” zum Rennspiel Need for Speed: Heat offiziell vorgestellt.

BiTurbo als neuer Titelsong

Im Rahmen eines neuen Trailers hat Electronic Arts dieser Tage den neuen Titelsong zum Rennspiel Need for Speed: Heat vorgestellt. Dieser trägt den Titel BiTurbo und entstand in Kooperation mit ZUNA ft. BAUSA.

Die beiden Musiker haben sich für den Song stark vom neuen Spiel inspirieren lassen. Auch das Musikvideo zeigt starke Einflüsse des neuen Ablegers. So können Fans beispielweise die Wagen Mercedes AMG GTS, BMW i8 und der Audi RS5 erspähen, die natürlich auch alle im Spielst selbst vorkommen.

Need for Speed haben wir schon vor sieben Jahren gezockt. Ich bin einfach mit dem Spiel aufgewachsen und erwachsen geworden. Es war mir eine Ehre ein Teil dieser Kooperation zu sein.

Ich wollte schon immer einen Song mit Zuna machen. Als dann die Anfrage von Need for Speed gekommen ist einen Track zu machen, musste ich keine Sekunde überlegen. BiTurbo ist zu krass geworden.

Quelle: EA