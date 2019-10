Marvel‘s Avengers – So lang fällt die Spielzeit aus

So lang wird euch Marvels Avengers zum Release beschäftigen.

Im Rahmen der New Yorker Comic Con hat sich hat Entwickler Crystal Dynimics erstmals auch zum Umfang des Superhelden-Prüglers geäußert. Wie Senior Brand Director Rich Briggs erklärte, solle sich die Länge des Avengers-Titels an einer gewöhnlichen Singpleplayer-Kampagne orientieren.

Die konkrete Länge solle dabei stark davon abhängen, wie tief man ins Spiel eintauchen will. Grundlegend soll die Kampagne ganze 10 bis 12 Stunden unterhalten.

Aber wenn du alles sehen willst, was es gibt, und alle Nebenmissionen und alles andere erledigen willst, siehst du im Allgemeinen mehr als 30 Stunden. Wir geben noch keine genauen Zahlen an, aber sie können in dieser Hinsicht etwas Vergleichbares erwarten, wie wir es in der Vergangenheit getan haben. Und dann haben sie natürlich die erweiterte Erzählung und den erweiterten Spielplan, darunter mehr Helden nach dem Release.