Humble Monthly – Drei Blockbuster gehören zum November-Line-up

Mit Humble Monthly bieten die Verantwortlichen hinter dem populären Humble Bundle jeden Monat ein interessantes Überraschungspaket an Titeln für den PC an. Diesen Monat dürfen sich Abonnenten über drei Early-Unlock-Spiele freuen.

Humble Monthly mit drei besonderen Spieleperlen

Das Konzept hinter den Humble Monthly-Abo ist recht simpel: Wer sich für ein Abonnement entscheidet, nimmt automatisch ab dem folgenden Monat an dem Service teil. Die Spieleperlen, die für einen monatlichen Preis von 12 Dollar zum Download bereit stehen, werden erst Anfang des laufenden Monats bekannt gegeben. Abonnenten werden mit dem Inhalt des Abo-Dienstes also grundlegend überrascht. Ausnahmen davon sind wie gewohnt zwei Early-Unlock-Spiele, die neue Nutzer anziehen sollen. Diese Titel gehören zum Line-up des Folgemonats werden aber mit der Ankündigung sofort veröffentlicht. Diesen Monat dürfen sich Abonnenten sogar über ganze 3 Top-Titel freuen. Dazu gehören Call of Duty: WWII, Crash Bandicoot: N.Sane Trilogy sowie Spyro: Reignited Trilogy, die Abonnenten ab sofort zum Download bereitstehen. Das Abo des Humble Monthly kann im übrigen jederzeit wieder gekündigt werden.

Quelle: Humble Monthly