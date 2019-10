PlayStation 4 – Crossplay nun für alle Spiele

Dank eines Interviews mit WIRED, haben wir herausgefunden, dass Crossplay nun für alle Spiele möglich sein wird.

Endlich werden Gamer vereint!

In einem Interview mit Jim Ryan, der CEO von Sony Interactive Entertainment, wurde nun offiziell bestätigt, dass Crossplay für alle Spiele möglich ist. Das Feature war jetzt lange Zeit in einer Beta-Phase, welche jetzt abgeschlossen wurde. Nur Fortnite war bisher das einzige Spiel, welches Crossplay nutzen konnte. Warum Sony das nicht an die große Glocke hängt, wird uns noch nicht ganz schlüssig, nachdem Sie im letzten Jahr viel Kritik einstecken mussten, da sie ihre Gamer binden wollten. Aber nun endlich können Entwickler ihre Spiele auf Crossplay ausbauen und die Gamer wieder vereinen. Laut Jim Ryan wird Modern Warfare wohl das erste Spiel sein, welches das Crossplay-Feature voll nutzen wird. Dankre an WIRED für das coole Interview und den tollen Nachrichten, die wir dadurch erhalten haben. Den Link zum gesamten Interview findet ihr hier.

Quelle: WIRED