Marvel’s Avengers – SO sieht die Collectors Edition aus

Es wurde ja bereits Ms. Marvel auf der diesjährigen ComicCon für Marvel’s Avengers enthüllt, nun ist ein erstes Bild zur Collectors Edition aufgetaucht.

Captain America fürs Regal!

Die “Earth’s Mghtiest”-Collectors Edition enthält eine Menge Items, die sich jeder gerne ins Regal stellen würde. Neben einem klassischen Steelbook, befindet sich auch ein Foto der Avengers vom A-Day, die Pläne zum Iron Man Anzug, Black Widows Insignie, Thors Hammer Mjolnir als Schlüsselanhänger und ein Avengers Pin in der Box. Aber die Highlights der Box sind wohl der Hulk Bobblehead und eine Captain America Gedenkstatue, zur Ehrung des A-Days. Die Items sollen alle einen Bezug auf das Spiel nehmen und auf Events anspielen. Wie viel die Box uns kosten wird, wurde noch nicht bekannt gegeben. Die Comic Con in new York wird noch bis zu diesem Sonntag, dem 6. Oktober andauern und vielleicht noch ein paar mehr Infos für uns bereit halten. Marvel’s Avengers erscheint am 15. Mai 2020 für PlayStation 4, Xbox One, PC und Google Stadia.

Marvel's Avengers - Standard Edition - [PlayStation 4] Marvel's Avengers präsentiert eine kinoreife Story in Kombination mit der spektakulären Action, für die Crystal Dynamics bekannt ist

Die Charakter-basierte Story wird integriert in eine kinoreife Kampagne mit unzähligen Einzelspieler- und Koop-Missionen

Bis zu vier Spieler können sich online zusammenschließen, um die Erde gegen eskalierende Bedrohungen zu verteidigen

Eine sich ständig erweiternde Story-Kampagne: Die Story wird sich über mehrere Jahre hinweg entfalten, ohne zufallsbedingte Lootboxen oder Pay-to-Win

Quelle: Marvel Entertainment