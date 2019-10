Marvel’s Avengers – Ms. Marvel kämpft an der Seite von Iron Man, Thor & Co.

Auf der New York Comic Con hat Crystal Dynamics einen weiteren spielbaren Charakter für Marvel’s Avengers vorgestellt. Es ist niemand geringeres als Kamala Khan, besser bekannt als Ms. Marvel. Die junge Superheldin aus New Jersey kam im MCU bisher noch nicht vor, aber wie wir ja wissen hat das Spiel nichts mit diesem zu tun. In den Comics ist Ms. Marvel eine sehr beliebte Superheldin und wird in der originalen Story des Spiels eine wichtige Rolle spielen.

Erlebt Kamalas “Coming-of-Age”-Story in Marvel’s Avengers

Kamala tauchte bereits im ersten Trailer des Spiels auf. Sie war das Mädchen auf dem Helicarrier, welches umgeschubst wurde. Jahre später hat sie, da sie dem Terrigen-Nebel ausgesetzt war, Superkräfte entwickelt. Sie kann ihre Masse beliebig verändern und so Körperteile strecken, ihre Größe verändern und ihren Körper auch sonstwie verformen. Des weiteren hat sie einen Heilfaktor. Sie ist zudem ein Avengers-Fangirl und deshalb extrem aufgeregt, an der Seite ihrer Lieblingshelden zu kämpfen. Wie bereits erwähnt dreht sich die Geschichte des Spiels zu großen Teilen um sie und wie sie das Ganze aus ihrer Sicht erlebt. Ab dem 15. Mai 2020 kämpft sie also an der Seite von Captain Amerika, Iron Man, Thor, Hulk und Black Widow. Zudem sollen noch viele weitere Helden und Gebiete das Spiel erweitern, alles kostenlos.

Quelle: Playstation Blog