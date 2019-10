Hearthstone – Was erwartet euch im Doom in Tomb Hallow’s End Event

Halloween steht vor der Tür und anlässlich dieses gruseligen Festtags schöpft Hearthstone aus den Vollen. Wie in der vergangenen Woche angekündigt wurde werden 23 Karten des Wild-Formats für einige Zeit zurückkehren und jetzt wissen wir endlich um welche Karten es sich handelt. Anbei soll das Doom in the Tomb-Event noch weitere Inhalte mit sich bringen darunter Zwei-Klassen-Arena, spezielle Kartenchaos-Varianten und haufenweise gratis Kartenpackungen.

Alte Bekannte in Hearthstone

Beginnen wir mit dem absoluten Highlight des kommenden Events. 23 Karten des Wild-Formats kehren in den Standart Modus zurück und das bis zum Erscheinen der nächsten Erweiterung! Das Großartige daran ist das Blizzard all diese Karten für lau zugänglich macht, ein absolutes Novum. Natürlich könnt ihr die 23 Karten die ihr umsonst zur Verfügung gestellt bekommt nicht zu Staub verarbeiten und am Ende des Events werden sie aus eurer Bibliothek verschwinden. Abseits der Bürokratie ist aber eines glasklar: Die Meta-Hearthstones dürfte sich extrem verändern, da einige des besten Karten ihrer Zeit zurück­kehren. Hier seht ihr eine komplette Liste der Karte auf einen Schlag:

Gratis Kartenpackungen und Zwei-Klassen-Arena

Wenn ihr euch irgendwann im Laufe des Events einloggt bekommt ihr fünf Kartenpackungen geschenkt – 2x Retter von Uldum, 2x Verschwörung der Schatten und 1 × Rastakhan’s Rumble. Hinzu kommen dann noch Legendäre Quests die ihr wöchentlich freischalten könnt. Diese werden euch deutlich mehr Gold oder sogar Kartenpackungen bescheren, wenn ihr sie erfolg­reich abschließen könnt. Achtet daher immer fleißig auf freie Quest-Slots, da Legendäre Quest Normale überschreiben können wenn euer Quest-Log voll ist.

Wie es zu Halloween schon bald Tradition ist, kehrt die Zwei-Klassen Arena in Hearthstone zurück! Vom Grundprinzip wird sich dieses Jahr daran nichts ändern. Wenn ihr euren Arena-Lauf startet wählt ihr eine Klasse aus. Im nächsten Schritt dürft ihr euch dann eine Heldenfähigkeit einer anderen Klasse auswählen und es kann losgehen. Eurer Deck könnt ihr im Anschluss aus Klassenkarten beider Lager erstellen, was zu aberwitzigen Kombinationen führen kann. In den ersten beiden Wochen des Events werdet ihr jeweils ein gratis Arena-Ticket erhalten.

Doom in the Tomb

Zu guter Letzt erwarten euch drei neue, Eventspezifische Kartenchaos Varianten, in denen ihr euch austoben dürft:

Week 1: Doom in the Tomb, Part 1

Gear up with your favorite member from the League of E.V.I.L and delve into the Haunted Temple, full of the baddest bosses in Uldum! The clock is running, too – race to set the record for the fastest Temple run! Rewards

Complete a run in under 1 hour and earn a Rastakhan’s Rumble Card Pack.

Complete a run in under 40 minutes to earn a Golden Common Ancient Mysteries!

Week 2: Doom in the Tomb, Part 2

E.V.I.L has their turn, and now it’s up to Reno and the League of Explorers to join the run and flex their Temple diving speed. New enemies and challenges await! Rewards

Complete a run in under 1 hour and receive a Golden Common Temple Berserker

Complete a run in under 40 minutes to earn a Golden Rare Generous Mummy

Week 3: The Haunted Carousel

Get ready for the big mix-up! In this Tavern Brawl, you’ll need to strategize around minions constantly rotating board positions – all while controlling the Horseman’s time-shifted Dreadsteeds! Rewards

Summon 100 Dreadsteeds to earn a Rise of Shadows Card Pack

Günstige Kartenpackungen

Abseits des Kontent Nachschubs für Hearthstone, erhaltet ihr natürlich auch die Möglichkeit euer hart verdientes Geld auszugeben. Gleich zwei neue Karten-Bundles werden im Zuge des Events angeboten:

Hex Bundle: If you thought the League of E.V.I.L. was securely under wraps, think again! Arch-Villain Rafaam has leveraged his lackeys and put together the Hex Bundle, 20 Rise of Shadows card packs and a random Rise of Shadows Legendary card at the discounted price of $19.99 USD Flex Bundle:

Reno’s vest just doesn’t have room for bulging biceps AND stacks of card packs. That’s why he’s whipped together the Flex Bundle! Get 20 Saviors of Uldum packs and a random Saviors of Uldum Legendary card at the discounted price of $19.99 USD.

Ehrlich gesagt könnt ihr mit diesen Deals nicht viel falsch machen, da für gewöhnlich 15 Packungen 20 € Kosten und ihr in diesem Angebot nicht nur 5 Packungen, sondern auch ein zufälliges Legendary zusätzlich abgreifen könnt.

Das Doom in the Tomb Event für Hearthstone wird am 8. Oktober beginnen und bis zum 30. Oktober andauern.

Quelle: playhearthstone.com