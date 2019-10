Fallout Legacy – Sammlung nun offiziell bestätigt

Fans der Fallout-Reihe dürfen sich freuen, denn über einen Tweet, wurde die Fallout Legacy Sammlung offiziell angekündigt. Diese wird die Highlights der Reihe in einem Paket zusammenfassen.

Die volle Ladung Fallout!

Über den deutschen Fallout Kanal auf Twitter, wurde die Box bestätigt und auch ein erstes Bild zur Collection veröffentlicht. Die Sammlung wird die Titel Fallout, Fallout 2, Fallout Tactics, Fallout 3 GOTY, Fallout New Vegas Ultimate Edition und die Fllout 4 GOTY beinhalten. Damit können sowohl Neulinge alle Spiele aufarbeiten, als auch Veteranen noch einmal in Erinnerungen schwelgen. Derzeit ist die Collection nur für PC bestätigt worden, ob ein Release für andere Plattformen geplant ist, steht noch in den Sternen. Weder auf Twitter, noch auf der Amazon-Seite, konnten wir Infos dazu finden. Es wäre sehr schade, wenn man sich das entgehen lassen müsste. Wir hoffen das Beste und halten die Augen und Ohren offen! Der Release des Spiels wird sich auf den 25. Oktober 2019 belaufen und für 39,99 € erhältlich sein.

Ab sofort vorbestellbar: Fallout Legacy. Eine Sammlung von Fallout-Titeln für den PC, mit Fallout, Fallout 2, Fallout Tactics, Fallout 3 GOTY, Fallout New Vegas Ultimate Edition und Fallout 4 GOTY. Fallout Legacy wird am 25. Oktober in Deutschland und Großbritannien erscheinen. pic.twitter.com/zQAiMu9RbV — Fallout Deutschland (@fallout_de) October 4, 2019

Fallout Legacy Collection - [PC] Die vollständige Sammlung mit allen preigekrönten Single-Player Spielen der Serien

Enthält: Fallout, Fallout 2, Fallout Tactics, Fallout 3 GOTY, Fallout 3 New Vegas Ultimate Edition, Fallout 4 GOTY

Quelle: Bethesda