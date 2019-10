Persona 5 Royal – DLC lässt euch gegen alte Protagonisten antreten

Die Protagonisten aus Persona 3 und 4 werden in Persona 5 Royal auftreten. Dabei handelt es sich ja um die überarbeitete Neuauflage des beliebten JRPGs, welches Ende Oktober in Japan und dann 2020 bei uns erscheinen wird. Die beiden Protagonisten aus Teil 3 und 4 werden jedoch nicht im Laufe der Hauptstory vorkommen.

Reise in die Vergangenheit in Persona 5 Royal

Die Kämpfe werden als Challenge Battles im Velvet Room ausgetragen. Dieser ist ja bekanntlich ein Raum außerhalb von Raum und Zeit und somit ist hier alles erlaubt. Der Protagonist aus Teil 3 hat Thanatos als seine Persona, der Hauptcharakter aus Teil 4 kämpft mit Izanagi. Des weiteren wurde im Livestream, in dem diese Infos enthüllt wurden, bekannt gegeben, dass man auch als Chibi-Version kämpfen kann. Diese neuen Looks stammen aus Persona Q2: New Cinema Labyrinth.

