My Hero One’s Justice 2 – Erster Gameplaytrailer zum neuen My Hero Academia-Spiel

Es gab bereits ein paar Screenshots und Teaser, nun hat My Hero One’s Justice 2 einen ersten Gameplaytrailer spendiert bekommen. Demnach bekommen wir wohl auf den ersten Blick mehr vom Gleichen, allerdings mit einigen neuen Charakteren.

My Hero One’s Justice 2 mit vielen neuen Kämpfern

Einer unserer größten Kritikpunkte am ersten Teil war, dass das Charakerroster sehr klein war. My Hero Academia bietet eine Menge interessanter Figuren, die in einem Anime-Kampfspiel zum Zug kommen könnten. Der nun veröffentlichte Trailer zeigt, dass an diesem Aspekt wohl gearbeitet wurde. So werden wohl Charaktere aus dem ersten Teil wie Kaminari, Tokoyami und Momo vorhanden sein, aber auch Neuzugänge aus der Klasse 1-A wie Mina und Mineta. Des weiteren werden die Big 3 Mirio, Tamaki und Nejire sowie Bösewicht Overhaul am Start sein.

Quelle: Bandai Namco via Youtube