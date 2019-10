Death Stranding – ‘The Drop’ Trailer macht Lust auf mehr

Nur noch ein Monat bis das sehnlichst erwartete neue Werk von Hideo Kojima, Death Stranding, erscheint. In einem neu veröffentlichten Trailer bekommen wir nun einen erneuten Einblick darauf, was uns in diesem ungewöhnlichen Spiel erwarten wird. Unser Protagonist Sam Porter, gespielt von Norman Reedus, wird von einigen Leuten mit gelben Anzügen verfolgt. Scheinbar versuchen sie mit allen Mitteln, an seine Fracht zu kommen, doch Sam wehrt sich mit einer futuristischen Lasso-Waffe. Was genau ist in diesen Koffern, die Sam mit sich trägt, und wer sind seine Verfolger? Am 08. November sind wir schlauer.

Was passiert in Death Stranding?

Was hinter dem Game steckt, ist auch nach all den Trailern und Gameplay-Videos noch nicht so ganz klar. Selbst Kojima versteht sein Spiel wohl nicht ganz. Dennoch ist die Vorfreude auf sein neustes Werk enorm. Optisch sieht es zumindest opulent aus. Fragt sich nur noch, was das Gameplay bereithält. Man scheint ein karges Land zu durchqueren, um rätselhafte Waren abzuliefern. Was mit Death Stranding genau auf uns zu kommt, werden wir am 08. November 2019 erfahren, denn dann wird das heiß ersehnte Spiel endlich erscheinen.

Quelle: KOJIMA PRODUCTIONS via YouTube