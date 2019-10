GWENT- Iron Judgement Erweiterung erschienen

Für das beliebte Kartenspiel GWENT, welches im Witcher Universum angesiedelt ist, wurde nun die neuste Erweiterung “Iron Judgement” veröffentlicht.

Über 80 neue Karten in GWENT!

Um den Spiel mehr Tiefe zu verleihen, wurden über 80 neue Karten hinzugefügt, die unter anderem neue Spielmechanismen in das Spiel implementieren. Als Beispiel gehören “Barrikade” und “Rüstung” zu den Neuerungen, um Einheiten vor Schaden zu bewahren. Auch König Radovid V wird eine Rolle in der Erweiterung spielen, welche vor allem der Northern Realms-Fraktion zugutekommt. Zudem wird die Erweiterung mit einem speziellen Arena-Modus-Event versehen, in dem nur die neuen Karten der Erweiterung zur Verfügung stehen. Wer sich vor dem 8. Oktober in GWENT einloggt, erhält zur Belohnung ein Iron Judgement-Kartenfass. Im In-Game-Shop es ein zeitlich begrenztes Angebot zum “Game of Kings”-Pack geben, um eure Decks aufzuwerten. Iron Judgement ist für PlayStation 4, Xbox One und PC erhältlich und wird auch Teil der mobile Version werden. Nach aktuellem Plan, soll die iOS Version am 29. Oktober erscheinen.

Quelle: CD Projekt RED