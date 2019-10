Der Monatsrückblick September 2019

Neuer Monat, neue Games. Was gibt es neues im Bereich unseres liebsten Hobbys? Wir haben hier wieder für euch einige Highlights des vergangenen Monats zusammengetragen. Viel Spaß beim Lesen.

Der Sommer geht, die Games kommen

So ruhig es auch im Sommer war, das alles wurde jetzt im Anschluss an die gamescom nachgeholt. Unsere Redakteurlinge haben in den letzten vier Wochen ordentlich in die Tasten gehauen, um euch mit den heißesten Infos zu den kommenden Spielehits zu versorgen. Neben den großen Hits wie WRC 8, Monster Hunter Iceborne, Cyberpunk 2077 und vielen mehr, haben wir auch den ein oder anderen Überraschungshit anspielen dürfen. Dazu gehören unter anderem Destroy all Humans, Flotsam und The Dark Crystal: Age of Resistance Tactics. Und das ist nur ein Bruchteil der Titel, die wir für euch bereit halten. Dafür bekam aber auch jeder im Team einen Extrakeks. Und für die Warframe-Fans unter euch hat sich Marco mal die beiden neuen Kämpfer Wisp und Wukong genauer angeschaut. Aktuell arbeiten wir auch wieder an einigen interessanten Beiträgen. Maarten wurde mit dem Remake von Zelda – Link’s Awakening quasi ein Traum erfüllt. Dieser muss natürlich genaustens unter die Lupe genommen werden. Du darfst gespannt sein, was unser Zelda-Profi alles zu sagen hat.

Neues Futter für uns Gamer

Die gamescom ist vorbei und die Spiele trudeln so langsam auf dem Markt ein. Allen voran natürlich Borderlands 3. Der heiß ersehnte Loot-Shooter schlug ein wie eine Bombe. Am Release-Tag trafen wir uns mit ein paar Mann bei einem Freund von mir und verbarrikadierten uns den ganzen Tag in dessen Zockerzimmer. Neun Mann. Jeder mit eigener PlayStation 4 und Monitor bewaffnet machten wir es uns bequem. In drei Dreier-Teams rockten wir uns bis spät in die Nacht durch den Shooter. Was ein schöner Tag. Aber der September hatte durchaus noch mehr zu bieten als Borderlands 3. Auch wenn der Rest nicht so herrlich durchgeknallt ist. Dass aktuell das Zeitalter der Remakes und Remaster ist, brauch ich dir bestimmt nicht zu erklären. Neben dem bereits erwähnten neuen, alten Zelda-Titel für die Switch, bekam auch ein ziemlich berühmter JRPG-Klassiker eine Frischzellenkur spendiert. Final Fantasy VIII Remastered begeistert heute wie vor 20 Jahren noch die Fans.

Aktuelle Messen und Events

Mittlerweile gibt es ein Vielzahl an Messen und anderen Events rund und ums Thema Videospiele. Früher war das Highlight die gamescom, mittlerweile ist sie nur der Auftakt. Die EGX Berlin 2019 steht auch wieder in den Startlöchern. Und im Dezember ist es auch schon wieder soweit. Dann werden wieder die Game Awards verliehen. Gefühlt an jedem zweiten Wochenende ist auch irgendwo im Land eine Comic- oder andere Con. Auch die SPIEL’19 öffnet bald ihre Pforten. Da soll man mal den Überblick behalten. Videospiele sind mittlerweile ein wichtiger Teil unserer Gesellschaft. Selbst auf der ein oder anderen Agrarmesse oder -veranstaltung kannst du mittlerweile sogar den Landwirtschaftssimulator spielen. Und an den Rechnern und Konsolen sitzen nicht etwa die quengelnden Kinder der interessierten Landwirte, sondern da legt der Bauer gerne selber Hand an das Gamepad. Man braucht nur mal zu googlen und schon findet man jede Menge Events rund ums Gaming. Einfach wunderbar.

Nur ein kleiner Gedanke

So ein Monatsrückblick ist ja immer ein kleiner Blick zurück. Doch was ist, wenn man noch ein wenig weiter schaut? Wenn man das Gesamtbild einmal betrachtet? Also die Entwicklung von Videospielen. Mittlerweile geht es gerade in vielen Online-Titeln darum, bessere Ausrüstung zu farmen und dadurch besser zu werden. Wer bessere Ausrüstung hat, schafft schwerere Aufgaben und bekommt dafür imposante Belohnungen. Früher ging es lediglich um eine Sache: Den Highscore. Egal ob alleine oder mit Freunden. Ich kann mich noch daran erinnern, wie mein Bruder und ich immer gemeinsam Wizard of Wor (ja das schreibt man so) auf dessen Commodore 64 gezockt haben. Da ging es immer nur darum, alle Monster zu besiegen und am Ende die meisten Punkte zu haben. Da gab’s keine Skins oder neue Waffen, die man aufgrund seines Erfolges freispielen konnte. Nur den Highscore. Allein die Tatsache, dass ich irgendwann vielleicht mal den Highscore meines großen Bruders knacken konnte, war ausreichend Motivation, um immer weiter zu machen. Manchmal vermisse ich ein wenig die Unkompliziertheit der Videospiele von früher.

Der Blick auf den Oktober

Aber genug in der Vergangenheit geschwelgt. Werfen wir doch mal einen Blick auf den goldenen Oktober. Da kommt so einiges auf uns zu. Den Anfang macht Ghost Recon Breakpoint am 04. Oktober. Am selben Tag erblickt das Sega Mega Drive Mini das Licht dieser Erde. Darauf freuen sich bestimmt schon einige Retro-Fans. Ich könnte mir schon vorstellen, dass der Neuankömmling einen ähnlichen Erfolg einbringt wie damals das NES und SNES Classic Mini. Und da Retro im Moment immer noch so furchtbar hoch im Kurs ist, freuen sich auch einige auf MediEvil. Switch-Besitzer kommen in den Genuss von Overwatch und The Witcher 3 – Wild Hunt. Und als kleines Sahnehäubchen erwartet die Nintendo-Fraktion dann endlich Luigi’s Mansion 3. Doch das absolute i-Tüpfelchen für den Oktober wird wohl der neuste Ableger der Call of Duty-Reihe sein. Denn am 25. Oktober erscheint das neue Call of Duty: Modern Warfare…Moment mal. Gab’s das nicht schon? JA, das ist richtig, doch scheinbar sind die Entwickler schon so einfallslos geworden, dass sie alte Namen recyclen. Doch ich sollte nicht voreilig urteilen. Immerhin wurden viele Neuerungen und ein komplett neuer Ansatz versprochen. Da bin ich aber ziemlich gespannt. Wie dem auch sei. Ich werde mich jetzt mal wieder der Charakterentwicklung meiner Schützin bei Borderlands 3 widmen und danach vielleicht noch den ein oder anderen Rekord bei Wizard of Wor knacken. Ich wünsche dir viel Spaß beim Zocken.