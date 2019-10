Xbox Game Pass – Namhafte Neuzugänge kommen im Oktober

Wie gewohnt zum Monatsbeginn stellt Microsoft die Neuzugänge für den Abo-Service Xbox Game Pass vor. Darunter sind für die erste Monatshälfte durchaus namhafte Titel zu verzeichnen.

Dishonored, Yooka-Laylee, Fallout und mehr

Den Anfang macht ab dem morgigen 3. Oktober das Action-Adventure Dishonored 2, welches ebenfalls für die Xbox One X optimiert wurde sowie der Zombie-Hit World War Z. Weiter geht es dann am 11. Oktober mit dem bunten Hüpf-Spaß Yooka-Laylee. Am 17. Oktober folgt daraufhin Bethesda’s Rollenspiel-Gigant Fallout: New Vegas sowie der Rail-Shooter Panzer Dragoon Orta und Daedalic’s Felix the Reaper. Bezüglich der zweiten Monatshälfte meldet sich Microsoft wie gewohnt zu einem späteren Zeitpunkt zu Wort. Derzeit schlägt ein voller Monat des Xbox Game Pass mit einem Preis von 12,99 Euro zu Buche.

Quelle: Xboxdynasty